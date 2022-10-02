The American Conservative: Зеленский приближает мир к ядерной войне

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Если западные страны уступят требованиям президента Украины Владимира Зеленского по поводу вступления в НАТО, предстоящая зима может превратиться из холодной в ядерную, написал Брэдли Девлин для издания The American Conservative.

"На первый взгляд, это предложение является настолько смехотворным, что можно подумать, будто Зеленский разыгрывает спектакль для возвращения к своей старой профессии стендап-комика. Однако этот срежиссированный политический трюк не повод для смеха", — отметил автор статьи.

Также обозреватель полагает, что заявка украинскому лидеру должно быть еще больше стыдно за то, что он приближает мир к ядерной войне, подчеркнул Девлин.

Ранее стало известно, что Украина подписывает заявку на вступление в ускоренном порядке в НАТО. С соответствующим заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, заявка на вступление Украины в НАТО будет подписана 30 сентября нынешнего года. Он рассчитывает на то, что альянс оперативно рассмотрит данную заявку и примет решение одобрить ее.