Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых территорий в состав России

Концерт в честь присоединения к России четырех украинских территорий прошел в Москве Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму 4 законопроекта о принятии в состав России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы. Законопроекты предполагают изменения 65 статьи Конституции, где перечислены субъекты в составе Российской Федерации.

"В соответствии с ФКЗ после подписания президентом вносятся изменения в ст. 65 Конституции Российской Федерации, где соответствующие наименования регионов будут указаны", - отметил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников.

Он также уточнил, что проекты будут рассматриваться в Госдуме 3 октября на внеплановом заседании, а затем уже в Совете Федерации - 4 октября 2022 года.

После принятия на законодательном уровне на новых территориях вступит силу переходный период по интеграции. Это означает, что вошедшие в состав субъекты будут интегрироваться в российскую систему на экономическом, финансовом, кредитном, правовом и военном уровне. Процедура переходного периода к полной интеграции территорий осуществится до 1 января 2026 года.