Депутат Госдумы Леонов призвал Минобороны России мобилизовывать медиков с учетом их специализации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Медиков следует призывать на службу в рамках частичной мобилизации в соответствии с их гражданской специализацией, призывать, например, хирургов как младший медперсонал, недопустимо, с такой просьбой замглавы комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов обратился в Минобороны.

"Прошу вас, уважаемый Алексей Юрьевич, учитывая острую необходимость в условиях военной спецоперации в квалифицированных медицинских работниках, дать указание военным комиссариатам оперативно пересмотреть военно-учетные специальности медиков в зависимости от их гражданской специализации", - говорится в обращении депутата к замминистра обороны Алексею Криворучко.

В прошедший четверг в ходе оперативного совещания с членами Совбеза президент России Владимир Путин заявил, что зафиксированы случаи, когда высококлассных врачей, специалистов других профессий с большим опытом в госпиталях зачисляют мотострелками.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 октября 2022 года можно прочитать здесь.