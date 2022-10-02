Жителям новых территорий будут выдавать гражданство России после подачи заявления

Концерт в честь присоединения к России четырех украинских территорий прошел в Москве Фото: REUTERS

Жители вошедших в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приобретут российское гражданство после того, как подадут заявление в соответствующие органы и принесут присягу гражданина РФ. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

"Лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территориях, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Параллельно с этим в Госдуму внесены 4 законопроекта о вхождении в состав РФ новых территорий. Их рассмотрят на внеплановом заседании думы 3 октября 2022 года. Далее законопроект, которые предусматривают конституционные изменения 65 статьи, пойдут на рассмотрение в Совет Федерации. Заседания в ведомстве пройдут 4 октября.

Переходный период к полной интеграции территорий с момента законодательного их принятия будет длиться до 1 января 2026 года.