The Spectator: Россия с помощью изоляции от США и Европы избежит экономической катастрофы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" могут стать точкой невозврата для экономик государств Запада, написал экономист Филип Пилкингтон в публикации для британского издания The Spectator.

Как считает автор, после терактов на ключевых газовых магистралях Евросоюз приблизился к "экономической бездне".

Автор также полагает, что "и без того слабая" экономика США рухнет вслед за европейской.

При этом Россия, Бразилия, Китай, ЮАР и Аргентина вместе с Ираном, Турцией, Египтом, Индонезией и Саудовской Аравией стремятся по максимуму изолироваться от западных государств, что может спасти их от наступающей катастрофы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что изолировать Россию невозможно. Российский президент указал на готовность страны сотрудничать со всеми партнерами, которые проявляют такое желание. Путин также отметил, что Россия намерена развивать собственные компетенции вместо тех, которые раньше приобретала за нефтедоллары.