40 тысяч человек вышли на митинг в Кишиневе за отставку Санду

Президент Молдовы Санду принял участие в совместной пресс-конференции с Президентом Украины Зеленским в Киеве Фото: REUTERS

Очередная акция протеста за отставку действующего правительства во главе с президентом Молдавии Майи Санду проходит на главной площади Кишинева под предводительством оппозиционной партии “Шор”. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Один из организаторов от партии “Шор” Дину Цуркану утверждают, что в митинге принимает участие около 40 тыс. человек.

Митингующие выкрикивают требования: "Долой Майю Санду!", "Досрочные выборы", "Отставка", "Нет политическому преследованию оппозиции!"

"Мы разворачиваем дополнительный палаточный городок, чтобы каждое утро он напоминал ей о наших требованиях. Долой Майю Санду", — сказал лидер партии "Шор" Илан Шор.

Он также отметил, что бессрочные протесты возле здания правительства будут продолжаться, а также планируется поставить еще один палаточный городок перед зданием администрации президента.

Сообщается, что полиция блокирует движение протестующих к месту сбора из других субъектов страны и районов города.

Напомним, 18 сентября 2022 года оппозиционная партия “Шор” объявила о начале бессрочных манифестов перед зданием парламента. Митингующие ставили палатки и передавали друг другу. Этим жестом они призывают к досрочным выборам будучи недовольными текущей политикой государства, инфляцией ростом цен и тяжелым энергетическим кризисом.