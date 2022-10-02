BFM TV: Россия сможет покончить с финансовой гегемонией США благодаря цифровому рублю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия сможет покончить с финансовой гегемонией Соединенных Штатов после того, как будет введен цифровой рубль. Об этом в эфире BFM TV заявила ведущая Од Керсулек.

“Преимущественно, цифровой рубль необходим для транзакций с Китаем, который стал главным торговым партнером России. Также введение цифрового рубля позволит обойти систему SWIFT, от которой отключили российские банки”, — сказала Керсулек.

Также она добавила, что с помощью цифрового рубля Россия сможет быстрее проводить операции, а также сможет увеличить их количество.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что цифровой рубль - это обычная национальная валюта, эмитированная Центральным Банком России и призвал не путать такую форму денег с криптовалютой.

Также ранее ВТБ приступил к тестированию покупки цифровых финансовых активов (ЦФА) за цифровые рубли, которые будут выпускаться на платформе Банка России. Об этом на ВЭФ-2022 сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.