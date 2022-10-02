Американцы пошутили над нелепостью Байдена после видео с ловящим ручку Трампом

Джо Байден Фото: REUTERS

Ставшие популярными кадры с бывшим президентом США Дональдом Трампом на митинге в Мичигане, где он поймал ручку, послужили поводом для шуток среди американцев, заметивших, что нынешний американский лидер не смог бы сделать даже этого.

По интернету распространилось видео, на котором Трамп поймал ручку и кепку, которые бросили ему из толпы во ходе встречи с избирателями. Бывший глава Белого дома подписал головной убор и кинул его обратно.

В Twitter один из пользователей задался вопросом, смог бы Байден выступить с двухчасовой речью, попутно ловя и подписывая предметы из толпы, как Трамп.

"Единственное, что Джо мог бы делать два часа подряд — это дремать", — выразил свое мнение один из пользователей.

"Возможно, Байден бы подбрасывал и ловил воображаемые предметы", — отметил другой комментатор.

Ранее американцы раскритиковали слова Байдена об успехах экономики США.

Также жители США раскритиковали решение президента США Байдена по украинским беженцам.