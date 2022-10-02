Более 10 тысяч человек вышли на акцию протеста против роста цен в Бухаресте

Премьер-министр Румынии встретился в Токио с премьером Японии Кисида. Николае Чукэ справа на фото. Фото: REUTERS

В Бухаресте на антиправительственный митинг вышло более 10 тысяч человек по инициативе партии AUR. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата парламента Румынии. Лидер политформирования, депутат парламента Джордже Симион заявил, что граждане недовольны ростом цен на коммунальные услуги и инфляцией.

"На данным момент здесь собралось более 10 тысяч румын, здесь люди из всех уездов, которые выражают свое недовольство. Это не протест AUR, не протест Джордже Симиона, это протест недовольных граждан", - заявил Симион собравшимся.

Акция проходит напротив здания кабинета министров в Бухаресте. В самом начале демонстрации протестующие сожгли счета за коммунальные услуги, пишет издание.

"Мы не пойдем домой, мы продолжим протестовать в последующие дни, изо дня в день, если это необходимо, потому что это последняя форма, с помощью которой мы можем заставить правительство принять некоторые необходимые меры, чтобы остановить инфляцию, вернуться к регулируемому рынку, уволить некоторых министров, которые оказались абсолютно некомпетентными, и, конечно же, заставить премьер-министра Николае Чукэ уйти", - добавил депутат.

В акции участвуют непарламентские политические объединения, уточнил Симион. Помимо них пришли члены неправительственных организаций и союзов и работодатели. Митинг по его словам, будет продолжаться пока власти на него не отреагируют.

2 октября 2022 года нон-стоп митинг в Молдавии у стен парламента начал расширяться. 40 тысяч граждан, призванных оппозиционной партией “Шор”, размещают уже второй палаточный городок. Протестующие требуют отставки действующего правительства во главе с Майей Санду.