Умер обвинявшийся в госизмене петербургский ученый Валерий Митько

Валерий Митько, фото: arcticas.ru

Умер петербургский ученый Валерий Митько, обвинявшийся в государственной измене, об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на заявление стороны защиты.

"Сегодня в возрасте 81 года ушел из жизни наш подзащитный Валерий Митько - глава Арктической академии наук, один из ведущих в стране специалистов по гидроакустике", - сообщили сегодня, 2 октября, в правозащитном проекте "Первый отдел", адвокаты которого защищали Митько.

Как уточняется, в последнее время ученому часто вызывали скорую и отправляли в больницу, "он не мог ни ходить, ни сидеть, ни, тем более, ухаживать за женой - лежачей больной".

Митько обвинялся в госизмене. Его задержали и поместили под домашний арест в феврале 2020-го года. Как считают следователи, ученый передал материалы, содержащие сведения, которые составляют гостайну, и которые он собирал по "шпионскому заданию", спецслужбам Китая в ходе его поездки в КНР в 2018 году. Речь шла о разработках в сфере гидроакустики.