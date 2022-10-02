DPA: посла России в Германии вызвали в МИД ФРГ из-за референдумов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ. Об этом сообщило сегодня, 2 октября, агентство DPA со ссылкой на германское внешнеполитическое ведомство.

По данным агентства, правительство Германии таким образом отреагировало на вступление в состав РФ четырех новых регионов. Как уточняется в сообщении, посла ожидают в МИД ФРГ "в самое ближайшее время".

Напомним, президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 октября 2022 года можно прочитать здесь.