Global Times: Байден заявлением о НАТО напомнил о несдержанном обещании США не расширять альянс

Джо Байден Фото: REUTERS

Слова президента США Джо Байдена по поводу готовности защищать "каждый дюйм территории НАТО" напомнили миру о давнем обещании Вашингтона не расширять альянс на восток, написало китайское издание Global Times.

В публикации упоминается, что когда-то госсекретарь США Джеймс Бейкер пообещал главе СССР Михаилу Горбачеву о том, что НАТО "ни на дюйм не продвинется на восток".

"Очевидно, что Байден не понял иронии, когда подчеркнул слова "каждый дюйм", которые только напомнили людям о невыполненном обещании", - говористя в статье.

Ранее Байден заявил, что НАТО представляет угрозу для самих членов альянса. Американский лидер в очередной раз допустил оговорку.

Также ранее американский лидер назначил новым командующим силами НАТО в Европе генерала Каволи.