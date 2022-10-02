ВСУ обстреляли Новую Каховку Фото: REUTERS

ВС Украины обстреливают Новую Каховку, в городе третий раз за день звучит воздушная тревога, сработала российская ПВО, сообщила сегодня, 2 октября, администрация города.

"В Новой Каховке снова звучит сирена воздушной тревоги. Третья... Работает ПВО: семь воздушных взрывов", - уточняется в сообщении, размещенном в Телеграм-канале администрации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 октября 2022 года можно прочитать здесь.