Генсек НАТО считает, что применение ядерного оружия изменило бы природу конфликта на Украине

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Использование ядерного оружия на Украине полностью изменило бы природу этого конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC, которое было показано сегодня, 2 октября.

При этом Столтенберг назвал "опасной и безответственной" риторику по поводу возможности применения ядерного оружия.

"По этой причине мы четко довели до президента России Владимира Путина, что любое применение ядерного оружия будет иметь Генсек НАТО, подчеркнув, что "в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана".

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что США не видят намерений России применить ядерное оружие на Украине. Применение такого типа оружия неприемлемо как для Вашингтона, так и для всего мира, а также влечет за собой серьезные последствия, подчеркнул американский лидер.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 октября 2022 года можно прочитать здесь.