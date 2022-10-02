"Роскосмос" опубликовал новые спутниковые снимки с места утечки газа на "Северных потоках"

Спутниковые снимки с места утечки газа на "Северных потоках", фото: Телеграм-канал "Роскосмоса"

"Роскосмос" опубликовал новые спутниковые снимки утечки газа на "Северных потоках", фото доступны в Телеграм-канале корпорации.

"Роскосмос" продолжает следить за утечкой газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", — отмечается в сообщении компании.

Также уточняется, что съемка выполнялась при помощи космического аппарата "Канопус-В".

Ранее исследователи отдела мониторинга выбросов парниковых газов в энергетике и промышленности Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля подсчитали поступления метана в атмосферу в результате повреждения проходящих по дну Балтийского моря газопроводов “Северный поток-1” и “Северный поток-2”.

Также ранее стало известно, что утечка газа на нитке "Северного потока 1" зкончилась, давление в трубопроводе стабилизировалось, об этом сообщили в датском энергетическом агентстве.