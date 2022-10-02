В Москве задержали студента-первокурсника, угрожавшего "устроить резню" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир Зернов сообщил о задержании студента вуза, который "высказывал угрозы".

Им оказался 18-летний первокурсник Олег Журавлев. Молодой человек грозился "устроить резню".

- Оперативники столичного УФСБ задержали его ... (он) намеревался "устроить резню" в стенах РосНОУ. Это первокурсник, который только что поступил в университет. Он вел себя вызывающе, высказывал угрозы, - отметил Зернов, чьи слова приводятся в сообщении на сайте учебного заведения.

Отмечается, что на необычное поведение парня обратили внимание однокурсники, они же и сообщили об этом руководству университета.

В результате информация об Олеге Журавлеве была передана в спецслужбы. Теперь студента задержали, он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в школу №88 в Ижевск 26 сентября пришел вооруженный мужчина и открыл огонь – погибли 17 человек, 11 из которых дети. Десятки людей получили ранения.