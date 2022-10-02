Жена Зеленского в Турции спустила на воду корвет для ВМС Украины Фото: REUTERS

В Турции 2 октября спустили на воду корвет под названием "Гетман Иван Мазепа" для Военно-морских сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, которая принимала участие в церемонии спуска корабля на воду.

- Имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце, - написала жена Владимира Зеленского.

Также Зеленская отметила, что такое имя для корвета избрал президент в 2021 году, когда только начиналось строительство.

В мае этого года Минобороны РФ сообщало об уничтожении ракетами Воздушно-космических сил России корвета Военно-морского флота Украины в районе Одессы.

Напомним, первый корвет для ВМС Украины заложили в Турции еще в сентябре 2021 года. Этот корвет - один из четырех корветов типа "Ада", который строится в Стамбуле в рамках сотрудничества Украины и Турции.