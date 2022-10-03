Певец Константин Легостаев пропал без вести после купания в Сочи

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46-летний российский певец Константин Легостаев пропал без вести в Сочи. Днем ранее исполнитель приехал на курорт для съёмок клипа на свою песню "Русалка".

Журналисты "КП-Кубань" узнали, что в воскресенье, 2 октября, Легостаев отснял часть материала. А на 3 октября у него был запланирован очередной съемочный день.

Как сообщает "Пятый канал", по предварительным данным, музыкант пошел купаться в море, однако обратно на сушу он так и не вышел.

Сейчас поисками Константина Легостаева занимаются спасатели. На пляже, где пропал артист, работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Севастополе на Фиоленте, на пляже "Царское село" вышли в море на сапсерфе мужчина и ребенок. Спустя некоторое время они бесследно пропали. До сих пор их настоящее местоположение неизвестно. По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).