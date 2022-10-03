Хуситы грозятся возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ Фото: REUTERS

Правящая на севере Йемена шиитская группировка "Ансар Алла" (хуситы) пригрозила возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом сообщает телеканал "Аль-Масира".

Отмечается, что хуситы выступили с призывом к работающим там компаниях покинуть эти страны.

- Враждебные страны не придерживаются условий перемирия и не дают йеменскому народу воспользоваться правом распределить его нацбогатства для выплаты зарплат госслужащим, - сказано в заявлении.

В прошлом году правящая на севере Йемена группировка шиитских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" заявила, что готова на территории Катара приступить к ведению переговоров по вопросу урегулирования с арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

Напомним, гражданская война в Йемене началась в 2014 году. Все началось с восстания шиитского движения хуситов, которые выступали против правительства страны. В 2015 году к войне присоединилась коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.