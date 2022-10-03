Киев закрыл выезд в Запорожскую область Фото: Дмитрий СТЕШИН

Власти Украины в одностороннем порядке заблокировали проезд для жителей на освобожденные территории Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, не исключено, что Киев могут затевать новую провокацию с жертвами среди мирного населения.

- Киевский режим в одностороннем порядке полностью заблокировал выезд через свой контрольно-пропускной пункт в сторону КПП Васильевка на освобожденную часть Запорожской области, - написал Балицкий в посте в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что украинские власти намерено создают препятствия для запорожцев, которые хотят покинуть опасные территории, остающиеся под контролем Украины. Кроме того, Балицкий указал, что киевский режим нарушает права людей, ограничивая их в свободе передвижения.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщал, что Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области, желающие не могут оставить подконтрольную киевскому режиму территорию. Также он отмечал, что людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и с угрозами.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.