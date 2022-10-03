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Экономика2 октября 2022 23:09

Россияне начали массово снимать валюту

"Ъ": В российских банках наблюдается наплыв желающих снять наличные рубли и валюту
София ГОНЧАРОВА
Россияне начали массово снимать валюту

Россияне начали массово снимать валюту

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России граждане начали снимать со счетов иностранную валюту и рубли. Сейчас в банках наблюдается наплыв желающих обналичить деньги.

В большинстве отделений московских финансовых организаций можно заказать валюту для снятия со счетов, среднее время ожидания - два-три дня. Об этом сообщает "Ъ". Однако отмечается, что в некоторых филиалах банков можно купить валюту в кассе.

К слову, эксперты предполагают, что такой ажиотаж продлится не более месяца.

В прошлом году россияне перестали оплачивать услуги и большие покупки наличными деньгами, однако почти две трети граждан на всякий случай имеют при себе наличные. Согласно результатам опроса, около две трети россиян на всякий случай носят с собой наличные, а полностью от оплаты товаров и услуг наличными отказался каждый десятый россиянин.