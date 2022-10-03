Лула да Силва лидирует на выборах президента Бразилии после обработки 70% протоколов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер Партии трудящихся Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по итогам обработки 70% протоколов электронных урн обогнал действующего президента страны Жаира Болсонару на президентских выборах.

Как следует из данных официальных подсчетов на сайте Высшего избирательного суда страны (ВИС, выполняет функции ЦИК), Лула да Силва набирает 45,74% голосов, а у Болсонар 45,51%. Сейчас разрыв между кандидатами на пост главы государства составляет около 600 тысяч голосов.

Напомним, ранее сообщалось, что Лула да Силва и Болсонару вышли во второй тур президентских выборов, который состоится 30 октября 2022 года.

В этом году граждане Бразилии 2 октября выбирали не только президента страны, но и губернаторов штатов, а также определяли треть сенаторов. Второй тур запланирован на конец октября.