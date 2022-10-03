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Политика3 октября 2022 0:18

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке еще одного подразделения бойцов на Украину

По его словам, делается это для того, чтобы наша линия атаки была максимально плотной
София ГОНЧАРОВА
Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке еще одного подразделения бойцов на Украину

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке еще одного подразделения бойцов на Украину

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов. Он также уточнил, что сейчас к отправке готовится еще одно боевое формирование.

- Мы отправили на Украину еще одно подразделение обученных бойцов. Готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование, - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, делается это для того, чтобы наша линия атаки была максимально плотной.

Накануне Кадыров сообщал об отправке новой части добровольцев на Украину в зону проведения спецоперации. Он отметил, что у них хорошая подготовка. Новые навыки добровольцы освоили благодаря инструкторам российского университета спецназа.

Напомним, 24 февраля 2022 года российский лидер Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Президент также добавил, что Москва стремиться к демилитаризации.