Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке еще одного подразделения бойцов на Украину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов. Он также уточнил, что сейчас к отправке готовится еще одно боевое формирование.

- Мы отправили на Украину еще одно подразделение обученных бойцов. Готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование, - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, делается это для того, чтобы наша линия атаки была максимально плотной.

Накануне Кадыров сообщал об отправке новой части добровольцев на Украину в зону проведения спецоперации. Он отметил, что у них хорошая подготовка. Новые навыки добровольцы освоили благодаря инструкторам российского университета спецназа.

Напомним, 24 февраля 2022 года российский лидер Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Президент также добавил, что Москва стремиться к демилитаризации.