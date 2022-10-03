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Политика3 октября 2022 2:11

Командир танковой роты дал совет мобилизованным россиянам

Командир танковой роты посоветовал мобилизованным россиянам ничего не бояться
София ГОНЧАРОВА
Командир танковой роты дал совет мобилизованным россиянам

Командир танковой роты дал совет мобилизованным россиянам

Фото: Виталий ТИМКИВ

Командир танковой роты призвал мобилизованных россиян ничего не бояться. По его словам, сейчас важно слушать тех, кто их обучает.

- Не надо ничего бояться, танк - это хорошая броня, и противник боится танков… Главное, чтобы все было без суеты, спокойно ... Все, чему вас учат, подсказывают - слушайте, тренируйтесь, - рассказал он РИА Новости.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.

После глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью пояснил, что во время "частичной мобилизации" будут призваны 300 тысяч резервистов: военнослужащие запаса, что имеющие боевой опыт, с нужной армии военно-учетной специальностью. Это всего 1%- 1,1%. от общего мобилизационного ресурса.