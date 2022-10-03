Командир танковой роты дал совет мобилизованным россиянам Фото: Виталий ТИМКИВ

Командир танковой роты призвал мобилизованных россиян ничего не бояться. По его словам, сейчас важно слушать тех, кто их обучает.

- Не надо ничего бояться, танк - это хорошая броня, и противник боится танков… Главное, чтобы все было без суеты, спокойно ... Все, чему вас учат, подсказывают - слушайте, тренируйтесь, - рассказал он РИА Новости.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.

После глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью пояснил, что во время "частичной мобилизации" будут призваны 300 тысяч резервистов: военнослужащие запаса, что имеющие боевой опыт, с нужной армии военно-учетной специальностью. Это всего 1%- 1,1%. от общего мобилизационного ресурса.