Губернатор Хабаровского края Дегтярев сообщил об отстранении от должности военного комиссара Лайко Фото: Виталий ТИМКИВ

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности, сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

- Военный комиссар Хабаровского края отстранен от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые поставил президент, - сказал губернатор на видео в своем Telegram-канале.

Оказалось, что к мобилизации были призваны граждане, которые не соответствовали критериям отбора. Сейчас половина из них вернулась домой. Дегтярев подчеркнул, что любые "факты перегибов" со стороны военкомата будут пресекаться.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.

Накануне сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что к мобилизации не привлекаются студенты коммерческих вузов, аккредитованных государств. Также министр лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".