Что произошло в ночь на 3 октября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разведка НАТО отправила ключевым странам-участницам альянса отчет о передвижениях российской подлодки "Белгород" и возможном испытании суперторпеды "Посейдон", пишет итальянское издание La Repubblica. В публикации речь идет о том, что "Посейдон", оснащенный ядерной боеголовкой, может привести к "радиоактивному цунами". Кроме того, эффект от ее пуска суперторпеды специалисты сопоставляют с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму 4 законопроекта о принятии в состав России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Законопроекты предполагают изменения 65 статьи Конституции, где перечислены субъекты в составе Российской Федерации.

НАТО не позволит Украине вступить в альянс до завершения российской спецоперации. Об этом сообщает издание New York Times. Отмечается, что в случае принятия Незалежной в состав НАТО пришлось бы применить пятую статью устава о взаимной обороне всех членов.

Командир танковой роты призвал мобилизованных россиян ничего не бояться. По его словам, сейчас важно слушать тех, кто их обучает.

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности, сообщил глава региона Михаил Дегтярев. Оказалось, что к мобилизации были призваны граждане, которые не соответствовали критериям отбора. Сейчас половина из них вернулась домой.

Полиция усмотрела в действиях журналистки Ксении Собчак распространение фейков о госвласти. Сейчас ведомство направило материалы в отношении нее в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела, сообщает ТАСС.