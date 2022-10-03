Берлин не желает воевать в составе НАТО из-за Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО не может отозваться на призывы Зеленского о военной помощи Киеву, так как Украина не входит в альянс, следовательно, никаких обязательств перед ней нет. Об этом заявил постоянный представитель Германии при военном блоке Рюдигер Кениг. Его слова приводит немецкое издание Spiegel.

"Мы также ни в коем случае не хотим, чтобы НАТО принимало активное участие в боевых действиях", - добавил Кениг.

Постпред ФРГ подчеркнул, что вступление Североатлантического альянса в конфликт приведет к крупной войне, участниками которой станут 30 стран, которые этого не желают.

Дипломат также уточнил, что военную помощь Киеву со стороны отдельных государств следует рассматривать, как действия властей этих стран, а не самого военного блока.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что девять стран Европы официально поддержали вступление Украины в НАТО. Речь идет о Латвии, Литве, Польше, Румынии, Северной Македонии, Словакии, Черногории, Чехии и Эстонии.

Напомним, американские журналисты утверждают, что НАТО не позволит Украине вступить в альянс до завершения российской спецоперации. В публикации отмечается, что в случае принятия Незалежной в состав НАТО пришлось бы применить пятую статью устава о взаимной обороне всех членов.