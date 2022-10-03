Большинство участников НАТО не желает военного столкновения с Россией Фото: Shutterstock

Если НАТО под влиянием части американских элит продолжит курс на войну с Россией, Североатлантический альянс развалится. Такое мнение выразил бывший старший советник главы Пентагона, отставной полковник Вооруженных сил (ВС) США Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.

По его оценке, большинство участников альянса не захочет вступать в вооруженный конфликт с Москвой и просто выйдет из военного блока.

"Помимо Польши, никто в НАТО не заинтересован в войне с Россией, - подчеркнул Макгрегор. - Если мы будем продолжать придерживаться этой линии, мы увидим, как НАТО просто-напросто распадется на части и исчезнет".

Как ранее писал сайт KP.RU, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут "серьезные последствия", если она применит ядерное оружие. При этом он отметил, что НАТО внимательно следит за поведением РФ и не наблюдает признаков ее готовности к применению ядерного оружия.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов выразил мнение, что Соединенные Штаты демонтируют механизмы контроля над вооружениями. Дипломат обратил внимание, что представители государств НАТО заговорили о возможности применения ядерного оружия против РФ.