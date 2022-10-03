National Interest: речь Путина говорит о его желании свергнуть навязываемый Западом миропорядок

Западные СМИ неожиданно похвалили российского президента Владимира Путина Фото: kremlin.ru

Выступление президента России Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вхождении в состав страны республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября 2022 года говорит о стремлении Москвы покончить с деспотичным миропорядком Запада и сделать все, чтобы однополярный мир больше никогда не существовал. Такое объяснение дал обозреватель американского издания National Interest Марк Эпископос.

«Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом», — отметил публицист из США. По его мннеию, обращение президента РФ стало кульминацией зарождающихся антизападных тенденций, впервые изложенных на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

Автор материала в National Interest полагает, что теперь Путин сделает все, чтобы противостоять навязываемым Западом ценностям.

Ранее российский лидер Владимир Путин публично раскритиковал Запад за его лживость, цинизм и лицемерие. По его словам, "коллективный Запад" искал и ищет новый шанс ослабить и развалить Россию.

«Запад пытается сделать все, чтобы неоколониальная система сохранилась. Запад хочет нам не свободы, а сделать своей колонией ради прямого грабежа. Им не нужна Россия, она нужна нам», — объявил глава государства. Кроме того, по мнению Путина, Запад «спятил» со своим гендерным образованием. «Разве мы хотим, чтобы у нас в России был Родитель №1, №2? Совсем спятили что ли?», — сказал Путин в обращении к нации.