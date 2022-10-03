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Политика3 октября 2022 5:30

National Interest: речь Путина говорит о его желании свергнуть навязываемый Западом миропорядок

Американское издание попыталось расшифровать главный пост речи российского президента
Александр КИСЛОВ
Западные СМИ неожиданно похвалили российского президента Владимира Путина

Западные СМИ неожиданно похвалили российского президента Владимира Путина

Фото: kremlin.ru

Выступление президента России Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вхождении в состав страны республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября 2022 года говорит о стремлении Москвы покончить с деспотичным миропорядком Запада и сделать все, чтобы однополярный мир больше никогда не существовал. Такое объяснение дал обозреватель американского издания National Interest Марк Эпископос.

«Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом», — отметил публицист из США. По его мннеию, обращение президента РФ стало кульминацией зарождающихся антизападных тенденций, впервые изложенных на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

Автор материала в National Interest полагает, что теперь Путин сделает все, чтобы противостоять навязываемым Западом ценностям.

Ранее российский лидер Владимир Путин публично раскритиковал Запад за его лживость, цинизм и лицемерие. По его словам, "коллективный Запад" искал и ищет новый шанс ослабить и развалить Россию.

«Запад пытается сделать все, чтобы неоколониальная система сохранилась. Запад хочет нам не свободы, а сделать своей колонией ради прямого грабежа. Им не нужна Россия, она нужна нам», — объявил глава государства. Кроме того, по мнению Путина, Запад «спятил» со своим гендерным образованием. «Разве мы хотим, чтобы у нас в России был Родитель №1, №2? Совсем спятили что ли?», — сказал Путин в обращении к нации.