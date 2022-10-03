В ЛНР сообщили об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

Представительство Луганской народной республики в СЦКК заявило, что за прошедшие сутки не зафиксировало обстрелов со стороны ВСУ Фото: REUTERS

Представительство ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины) за прошедшие сутки не зафиксировало обстрелов со стороны украинских войск.

Соответствующую информацию 3 октября 2022 года распространил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

"За истекшие сутки представительство ЛНР в СЦКК не зафиксировало обстрелов по населенным пунктам", - сообщил он в своем официальном телеграм-канале.

Ранее в Кремле публично заявили о том, что будут расценивать возможные обстрелы ЛНР после официального присоединения республики к РФ как прямую агрессию в отношении российской территории.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, никаких иных трактовок быть просто не может, так как Луганская народная республика вступает в РФ в качестве полноправного субъекта федерации. Ратифицировать соглашения о присоединении ЛНР (а также ДНР, Херсонской и Запорожской областей) к РФ Госдума и Совфед должны 3-4 октября нынешнего года.