Посол РФ в Польше вызван в МИД республики из-за референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье

Посла России в Польше вызвали в МИД республики из-за референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики из-за решения о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также из-за референдумов, которые ранее прошли в этих республиках и областях. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Отношения с Россией сегодня, по сути, заморожены, нет никаких дипломатических контактов, за исключением встреч, когда я или министр вызываем посла Андреева. 3 октября этого года такая встреча состоится, она будет посвящено событиям, произошедшим на минувшей неделе [референдумам в ЛДНР, Херсоне и Запорожье, а также подписанию договоров о присоединении этих территорий к РФ]", - сообщил высокопоставленный польский дипломат в интервью местному телеканалу TVN24.

Референдумы в Донецкой народной республике, Херсонской области, Запорожской области и Луганской народной республики проходили с 23 по 27 сентября 2022 года. По результатам всенародного волеизъявления за вхождение в состав РФ в ДНР и ЛНР проголосовали 99,23% и 98,42% соответственно, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

В итоге 30 сентября нынешнего года президент РФ Владимир Путин подписал договоры о присоединении к стране четырех новых субъектов федерации - ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья. В ближайшее время данные договоры должны ратифицировать депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда РФ - после этого регионы официально станут полноправной частью России.