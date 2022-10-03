Организация по помощи расселения беженцев с Украины сокращает работу в Британии

Заявки украинцев на повторный поиск жилья в Британии отклоняют из-за бюрократических проблем Фото: REUTERS

Британская благотворительная организация Refugees at Home, помогающая властям страны в расселении украинских беженцев после выселения из первого жилья, сокращает работу. Об этом сообщает газета Guardian.

"Помимо гостей и хозяев к нам обращались ряд представителей местных властей, которые просили нас поддержать их и помочь с расселением, - уточнила глава Refugees at Home Сара Нейтан. - К сожалению, мы не можем это сделать из-за сложностей, связанных с текущей программой".

По ее словам, помощь продолжится тем мигрантам, которые уже подали заявки, остальные же просьбы будут отклоняться. В сентябре отклонено уже 60 прошений, добавила Нейтан. Решение она аргументировала бюрократизацией процесса и отсутствием механизма взаимодействия с властями.

Как ранее писал сайт KP.RU, жители Великобритании массово жалуются на невозможность содержать украинских беженцев из-за роста цен.

Журналисты выяснили, что уже более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" намерены отказаться от дальнейшего участия, когда истечет срок шестимесячного обязательства по предоставлению жилья.

Это, в частности, означает, что зимой около 20 тысяч беженцев могут остаться без жилья, а к 2023 году их число возрастет до 50 тысяч.