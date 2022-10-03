Постпред ФРГ при НАТО считает, что альянс не обязан оказывать военную помощь Украине

Постпред ФРГ при НАТО заявил, что альянс не обязан помогать Украине в обороне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО не несет никаких обязательств по оказанию помощи военной Украине в обороне страны, так как Киев в настоящее время не является членом альянса. С соответствующим заявлением выступил постоянный представитель ФРГ при Североатлантическим альянсе Рюдигер Кениг.

"Украина не является членом НАТО. Поэтому нет никаких коллективных обязательств, которые бы означали, что мы все вместе поможем Украине обороняться", - рассказал немецкий чиновник в интервью изданию Der Spiegel.

Кениг подчеркнул, что возможное активное участие НАТО в оказании военной помощи Украине может привести к началу "большой войны", вовлечены в которую в конечном итоге будут более 30 государств мира. При этом, по словам постпреда ФРГ при НАТО, никаких запретов на оказание индивидуальной военной помощи Украине для отдельных стран альянса не существует.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что поставляемое Киеву натовское вооружение является легитимной целью для ВС РФ в ходе проведения спецоперации на Украине. Также российская армия регулярно уничтожает и каналы поставки различного западного оружия Киеву.

В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что западные военные поставки не только не способствуют завершению конфликта на Украине, но лишь усугубляют и разжигают его с новой силой