Власти Запорожья сообщили, что не планируют запрещать в регионе украинский язык

Запрещать украинский язык в Запорожской области не будут Фото: REUTERS

Власти принятой в состав РФ Запорожской области не собираются запрещать использование украинского языка в регионе, он может остаться в статусе официального, как в Крыму.

С соответствующим заявлением выступил член главного совета временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, никаких планов по запрету украинского языка у запорожских властей точно нет.

"Наверное, мы пойдем по пути Крыма, официальным языком [украинский] останется, никто запрещать его не будет. Кто хочет учиться на нем, пусть учится, собирают заявления, смогут получать образование на украинском", - цитирует Рогова информагентство ТАСС.

Конституцией Республики Крым государственными признаны сразу три языка: русский, украинский и крымско-татарский. Муниципальные и госучреждения указывают свои названия на всех трех. Ранее сообщало о том, что власти и общественники Крыма намерены популяризировать украинский язык, который является в регионе одним из государственных: для этого на полуострове проведут форум, круглые столы и выставки. По такому же пути собирается пойти и Запорожская область.