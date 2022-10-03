РИА Новости: в Совфеде ожидают, что сенаторы от новых регионов начнут работу с 19 октября 2022 года

В Совете Федерации РФ вскоре появится сразу восемь новых сенаторов ФОТО: пресс-служба Совфеда РФ

Сенаторы от ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут начать работу в Совете Федерации РФ с 19 октября нынешнего года.

Информацию об этом распространило информагентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник в верхней палате российского парламента.

"Ожидается, что с 19 октября 2022 года [сенатор от новых регионов РФ] начнут работу в Совфеде", - подчеркнул собеседник агентства. Отмечается, что решение о назначении сенаторов будут принимать руководители и органы законодательной власти Донецкой народной республики, Херсонской области, Луганской народной республики и Запорожской области соответственно.

При этом уже в 2023 году часть из сенаторов от новых территорий может смениться. Дело в том, что в сентябре следующего года в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье пройдут выборы новых руководителей этих регионов, а также выборы в их парламенты (именно они и назначают сенаторов, представляющих территории в Совфеде).

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России сразу четырех новых регионов. Решение об этом было принято по итогам всенародных референдумов о вхождении в состав РФ, состоявшихся ранее в республиках Донбасса, Херсоне и Запорожье.