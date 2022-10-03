Министр обороны ФРГ Ламбрехт поспорила с главой Минздрава страны из-за его слов о "войне с Путиным"

Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт крайне недовольство заявлением министра здравоохранения ФРГ о том, что "страна ведет войну" с Владимиром Путиным Фото: REUTERS

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт публично поспорила с главой минздрава страны Карлом Лаутербахом из-за его слов о том, что Германия ведет «войну с [президентом России Владимиром] Путиным». Соответствующее сообщение распространило немецкое издание Die Welt.

«Совершенно ясно как для правительства Германии, так и для всего НАТО: мы не станем партией войны», — отметила Ламбрехт.

По словам главы немецкого Минобороны, резкое заявление Лаутербаха ни в коем случае не отражает политику Берлина, с самого начала боевых действий на Украине обещавшего не участвовать в конфликте.

Ранее постоянный представитель ФРГ при НАТО Рюдигер Кениг сообщил, что, по его мнению, Североатлантический альянс не обязан оказывать военную помощь Украине.

Он полагает, что централизованные поставки вооружений Киеву со стороны НАТО вполне могут привести к началу "большой войны", вовлечены в которую в итоге могут быть более 30 государств мира. Кениг отмечает, что подобного сценария развития событий необходимо избежать, поэтому военные поставки должны осуществляться лишь отдельными странами Североатлантического альянса (при желании руководства этих государств), а не от имени НАТО в целом.