Путин утвердил поручения по итогам совещания с правительством РФ

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с правительством РФ, которое состоялось 30 сентября 2022 года. Указания российского лидера опубликованы на сайте Кремля.

Одно из них касается газификации населения. В частности, глава государства поручил обеспечить льготное оказание услуг отдельным категориям граждан в газифицированных населенных пунктах, в том числе субсидирование покупки необходимого оборудования.

Второе указание президента предусматривает модернизацию отделений почтовой связи, а также обеспечение качественных услуг доставки почты в населенные пункты с малым количеством жителей.

Третье распоряжение Путина затронуло тему расширения функционала портала Госуслуг, в частности, в сфере обработки персональных данных и идентификации личности через мобильное приложение.

Четвертое поручение российского лидера касается проведения капитального ремонта в общеобразовательных учреждениях, контроля этого процесса и обеспечения своевременного начала занятий в этих зданиях.

Пятое указание также затрагивает эту тему. В нем рекомендуется привлечь к ответственности подрядчиков, которые не обеспечили выполнение контрактных обязательств к началу учебного года.