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Политика3 октября 2022 8:15

Сенатор Клишас заявил, что у украинского языка не будет официального статуса в Херсоне и Запорожье

Запрещать украинский язык при этом никто не собирается, уточнил парламентарий
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Сенатор Клишас заявил, что у украинского языка не будет официального статуса в Херсоне и Запорожье

Сенатор Клишас заявил, что у украинского языка не будет официального статуса в Херсоне и Запорожье

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский язык не будет иметь официального статуса в Херсонской и Запорожской областях после вхождения в состав России, заявил председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Представитель местной администрации скоро разберется, что никакого статуса официального у украинского языка не будет. Право устанавливать государственный язык есть только у республик в составе РФ. Запрещать украинский язык никто не будет, но и придавать ему официальный статус тоже», – написал он в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов. Так, в Донецкой народной республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей, а в ЛНР – 98,42%. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то там результате оказались немного скромнее – 93,11% и 87,05% соответственно.