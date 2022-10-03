Ростех сообщил о росте производства РСЗО "Торнадо" в несколько раз

РСЗО "Торнадо-С". Фото : НПО "Сплав"

Производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" выросло в несколько раз. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех в понедельник, 3 октября 2022 года.

"Выпуск боевых машин из состава реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" вырос в разы по сравнению с прошлым годом и достиг объемов, которых не было последние десять лет", - уточнили в Ростехе.

Для выполнения гособоронзаказа военный дивизион "Мотовилихинских заводов" переведен на работу в три смены.

Напомним, РСЗО нового поколения "Торнадо-С" получила электронный паспорт в 2019 году. Одним из главных преимуществом системы заключается в использовании принципиально новых 300-миллиметровых управляемых реактивных снарядов с дальностью стрельбы до 120 километров.

"Торнадо-С" предназначена для огневого поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов. РСЗО обеспечивают проведение стрельб боекомплектом систем "Смерч".