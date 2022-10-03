В России 3 октября 2022 выявлено 24 158 случаев заболевания коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в России выявлено 24 158 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Санкт-Петербурге, где коронавирусом заболели 1 750 человек. На втором месте по числу новых заболеваний Москва – там 1 528 случаев, на третьем Челябинская область – 947.

Согласно данным Оператштаба, за прошедшие сутки были подтвержден 91 летальный исход вследствие COVID-19, выписано в связи с выздоровлением 35 294 человека. Кроме того, за сутки с коронавирусом были госпитализированы 1 088 пациентов.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России выросло до 21 073 185. Жертвами COVID-19 стали 387 559 человек, а выздоровело 20 175 902 пациента.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темпы роста заболеваемости коронавирусом в России замедляются.