Шведский военный корабль был возле "Северных потоков" за несколько дней до взрывов на газопроводах

ВМС Швеции были возле "Северных потоков" за несколько дней до резонансных взрывов на газопроводах Фото: REUTERS

Корабль Военно-морских сил (ВМС) Швеции замечали в районе газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в Балтийском море за несколько дней до взрывов. Информацию об этом распространила шведская газета Dagens Nyheter.

"Журналисты воспользовалось сервисом для отслеживания движения судов. Корабль ВМС Швеции дважды оказывался в зонах близ трубопроводов, где впоследствии были обнаружены утечки", — отмечается в материале издания.

В публикации подчеркивается, что в ВМС Швеции уже официально подтвердили, что корабль действительно находился в районе взрывов "Северных поток" и якобы "вел там наблюдение". От более подробных комментариев в ВМС Швеции и оборонном ведомстве страны наотрез отказались.

Ранее президент России Владимир Путин публично заявил, что за взрывами на российских газопроводах могут стоять англосаксы. В своем большом выступлении 30 сентября 2022 года российский лидер сообщил, что с помощью диверсий на "Северных потоках" англосаксы фактически начали в открытую уничтожать европейскую энергетическую инфраструктуру.

В настоящее время ФСБ РФ расследует инцидент со взрывами на "Северных потоках" в рамках возбужденного уголовного дела по статье "Акт международного терроризма". Глава СВР Сергей Нарышкин ранее сообщал, что у его ведомства уже есть информация, которая может говорить о прямой причастности Запада к данным инцидентам.