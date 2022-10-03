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Происшествия3 октября 2022 8:46

Шведский военный корабль был возле "Северных потоков" за несколько дней до взрывов на газопроводах

В ВМС Швеции сообщают, что корабль "занимался наблюдением"
Александр КИСЛОВ
ВМС Швеции были возле "Северных потоков" за несколько дней до резонансных взрывов на газопроводах

ВМС Швеции были возле "Северных потоков" за несколько дней до резонансных взрывов на газопроводах

Фото: REUTERS

Корабль Военно-морских сил (ВМС) Швеции замечали в районе газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в Балтийском море за несколько дней до взрывов. Информацию об этом распространила шведская газета Dagens Nyheter.

"Журналисты воспользовалось сервисом для отслеживания движения судов. Корабль ВМС Швеции дважды оказывался в зонах близ трубопроводов, где впоследствии были обнаружены утечки", — отмечается в материале издания.

В публикации подчеркивается, что в ВМС Швеции уже официально подтвердили, что корабль действительно находился в районе взрывов "Северных поток" и якобы "вел там наблюдение". От более подробных комментариев в ВМС Швеции и оборонном ведомстве страны наотрез отказались.

Ранее президент России Владимир Путин публично заявил, что за взрывами на российских газопроводах могут стоять англосаксы. В своем большом выступлении 30 сентября 2022 года российский лидер сообщил, что с помощью диверсий на "Северных потоках" англосаксы фактически начали в открытую уничтожать европейскую энергетическую инфраструктуру.

В настоящее время ФСБ РФ расследует инцидент со взрывами на "Северных потоках" в рамках возбужденного уголовного дела по статье "Акт международного терроризма". Глава СВР Сергей Нарышкин ранее сообщал, что у его ведомства уже есть информация, которая может говорить о прямой причастности Запада к данным инцидентам.