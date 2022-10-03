Посол России вызван в МИД Финляндии из-за референдумов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России Павел Кузнецов был вызван в Министерство иностранных дел Финляндии в связи с прошедшими референдумами в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

«МИД Финляндии вызвал сегодня посла России, чтобы выразить самое решительное осуждение фиктивных референдумов», – сказано на сайте внешнеполитического ведомства Финляндии.

Как писал сайт KP.RU, присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов. Так, в Донецкой народной республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей, а в ЛНР – 98,42%. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то там результате оказались немного скромнее – 93,11% и 87,05% соответственно.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.