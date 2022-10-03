Матвиенко предложила индексировать дотации регионам на фактическую инфляцию

Валентина Матвиенко Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Дотации и субвенции регионам следует индексировать на фактический уровень инфляции. Соответствующее предложение озвучила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в понедельник, 3 октября 2022 года.

"Система межбюджетных отношений нуждается в дальнейшем развитии, - аргументировала Матвиенко. - В частности, мы предлагаем индексировать на фактический уровень инфляции общий объем субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности".

По ее словам, финансирование на эти цели необходимо увеличивать. Кроме того, нужно особо тщательно следить за состоянием региональных бюджетов и в случае необходимости принимать оперативные меры, добавила спикер Совфеда.

Как ранее писал сайт KP.RU, правительство России направило в Госдуму РФ проект федерального бюджета страны на 2023-2025 годы. Данное распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

При формировании данного документа уточнили социальные обязательства перед россиянами, а также поручения главы государства, среди которых адресная поддержка семей с детьми, а также выплата пособий беременным женщинам и испытывающим материальные трудности, развитие программ медицинской реабилитации. Кроме того, было увеличено финансирование на поддержание работы региональных больниц.