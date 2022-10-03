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Политика3 октября 2022 9:17

Власти Энергодара намерены передать главе МАГАТЭ новые материалы о ситуации на Запорожской АЭС

В Запорожской области готовы к возможному новому визиту главы МАГАТЭ в Энергодар
Александр КИСЛОВ
Власти Энергодара готовятся передать МАГАТЭ новые документы и материалы о ситуации на Запорожской АЭС

Власти Энергодара готовятся передать МАГАТЭ новые документы и материалы о ситуации на Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

Власти города Энергодара готовы предоставить гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси новые документы и материалы о ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). С таким заявлением в прямом эфире российского федерального телеканала "Россия-24" сообщил глава временной военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.

"Мы его [Гросси] в нашей Российской Федерации конечно же ждем, непосредственно на станции, чтобы предоставить дополнительные материалы, рассказать всю правду по поводу того, что происходит на атомной станции", - подчеркнул чиновник.

Ранее стало известно о том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси запланировал в ближайшее время визит в Москву и Киев для создания зоны физической и технической безопасности Запорожской АЭС. С кем планируется встретиться Гросси в ходе поездок в российскую и украинскую столицы, пока не уточняется.

В МИД РФ, между тем, призвали Запад повлиять на украинские власти и сделать все для того, чтобы боевики ВСУ прекратили обстрелы территории Запорожской атомной электростанции.

По данным российского внешнеполитического ведомства, действия украинской армии могут привести к масштабной атомной аварии последствия которой вполне могут быть сравнимы по масштабам с резонансными ЧП на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.