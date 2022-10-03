Песков сообщил, что ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года

Дмитрий Песков высказался о том, в каких границах вошли в РФ четыре новых региона Фото: REUTERS

Россия продолжит советоваться с населением Запорожской и Херсонской областей по вопросу границ, в которых они вошли в РФ, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также пояснил, что ДНР и ЛНР стали субъектами РФ в границах на момент провозглашения республик в 2014 году.

"ЛНР и ДНР - границы 2014 года. Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", - цитирует информагентство ТАСС официального представителя Кремля.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны сразу четырех новых субъектов - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее на территории всех этих регионов проходили общенародные референдумы, по результатам которых руководители республик Донбасса, Херсона и Запорожья решили обратиться к российскому руководству с просьбой принять возглавляемые ими территории в состав РФ. В итоге Путин удовлетворил эти обращения.