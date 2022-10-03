Уволенного хабаровского военкома Лайко перевели в Магадан

Юрий Лайко Фото: Правительство Хабаровского края

Юрий Лайко, уволенный с должности военкома Хабаровского края, переведен на аналогичный пост в Магаданской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа в понедельник, 3 октября 2022 года.

Назначение объяснили "служебной необходимостью", уточнив, что должность была вакантна с августа 2022 года.

Исполнять обязанности военного комиссара в Хабаровском крае будет полковник Вячеслав Макаров, который ранее руководил штабом дислоцированного в регионе мотострелкового соединения.

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день глава региона Михаил Дегтярев объявил об отставке Юрия Лайко с поста военкома Хабаровского края. Чиновник связал данное решение с фактом, что к мобилизации были призваны граждане, которые не соответствовали критериям отбора. В результате половина мобилизованных вернулась домой.