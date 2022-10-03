Песков сообщил, что в Кремле наблюдают за реакцией на просьбу Зеленского включить Украину в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал громкое заявление по поводу намерений Киева вступить в НАТО Фото: REUTERS

В Кремле слышали просьбу украинского президента Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него, Москва внимательно наблюдает за ситуацией, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Песков отметил, что желание Киева вступить в Североатлантический альянс было одной из причин начала российской специальной военной операции на Украине.

"Мы действительно слышали заявления президента Зеленского, мы также видели разную реакцию из НАТО - там есть страны, которые поддерживают такой вариант ускоренного вступления, есть страны, которые не поддерживают его. В любом случае, все ссылаются на правило о консенсусе", - пояснил представитель Кремля в ходе общения с журналистами.

Зеленский 30 сентября 2022 года заявил о том, что Украина намерена попытаться вступить в НАТО в "ускоренном порядке". Украинский президент также публично подписал соответствующую заявку на вступление в Североатлантический альянс.

Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя данное резонансное заявление Зеленского, сообщил, что вступление Украины в число стран-членов альянса в "ускоренном порядке" невозможно, Киеву придется проходить все необходимые процедуры и консультации в обычном режиме. В США и Великобритании при этом заявили, что вопрос о вступлении Украины в НАТО на сегодняшний день точно не является первоочередным.