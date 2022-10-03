Песков заявил, что границы Херсона и Запорожья определят во взаимодействии с населением

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Границы Запорожской и Херсонской областей при вхождении в состав России еще окончательно не определены, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 3 октября 2022 года.

Окончательная ясность в этом вопросе будет внесена при взаимодействии с населением этих субъектов, границы зависят от воли местных жителей, добавил пресс-секретарь российского лидера.

"В любом случае любая конфигурация будет зависеть только от воли людей, которые проживают на той или иной территории", - уточнил Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Песков сообщил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) войдут в состав России в тех же границах, что и была признана их независимость. Речь идет о границах 2014 года.

Напомним, задача по освобождению всей территории Донецкой народной республики (ДНР) сохраняется. Об этом заявил Дмитрий Песков, комментируя цели спецоперации на Украине после проведения референдумов о вхождении в состав России республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.