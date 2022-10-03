Песков прокомментировал намерения Японии вести мирные переговоры с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мирные переговоры России с Японией пока невозможны, поскольку Токио придерживается в отношении Москвы политики санкций и поддерживает киевский режим, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, в таких условиях ведение переговоров по мирному договору не представляется возможным», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио собирается заключить мирный договор с Москвой. По его словам, Япония, несмотря на сложности в отношениях с Москвой, собирается «решить свою территориальную проблему», а также заключить мирное соглашение с РФ.

Ранее в МИД РФ официально заявили о том, что Россия отказывается от ведения с Японией каких-либо переговоров по мирному договору. Поводом стала крайне недружественная политика Японии по отношению к РФ на фоне событий на Украине.