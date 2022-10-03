Проекты законов о принятии в Россию новых регионов одобрены комитетом Госдумы

Законопроекты о принятии в состав России новых регионов рассмотрят на внеочередном заседании Госдумы 3 октября 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проекты законов о принятии в состав России четырех новых регионов - Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

Документам предстоит также пройти утверждение на внеочередном заседании в Государственной думе и Совете Федерации РФ.

Напомним, внеочередное пленарное заседание нижней палаты российского парламента, на котором рассмотрят проекты законов о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья, стартует в 14:00 в понедельник, 3 октября 2022 года. Сайт KP.RU будет вести прямую онлайн-трансляцию мероприятия.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.